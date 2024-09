Junge Clique war auf großer Einbruchstour in Tirol

Geldprobleme und Drogenbeschaffung als Motiv

„Hintergrund und Auslöser waren meine Geld- und Drogenprobleme“, sagte der Erstangeklagte vor der Richterin Theresa Posch und dem Schöffensenat. Nach Einbrüchen in besagten Gebäuden und Orten, an denen man „garantiert niemanden antreffen wird“, hatte man ein Wohnhaus im Visier. „Wir haben aber Angst bekommen“, gab der Erstangeklagte zu Protokoll, er saß zuvor als einziger in U-Haft.