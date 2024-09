Ein starker Wirtschaftsturbo namens Illwerke-VKW

Studienautor Christian Helmenstein erläutert die Details: Von den neun Milliarden Euro würden rund 7,2 Milliarden Euro in Österreich wertschöpfungswirksam investiert. Durch die getätigten Investitionen ergebe sich bundesweit ein totaler Bruttowertschöpfungseffekt von rund 5,3 Milliarden Euro, davon würden 2,3 Milliarden Euro in Vorarlberg generiert, wobei vor allem die lokale Baubranche vom Milliardenregen profitieren dürfte. Eine weitere Erkenntnis lässt einen ebenfalls mit den Ohren wackeln: „Über den gesamten Investitionszeitraum werden in Österreich knapp 60.000 Jahresbeschäftigungsverhältnisse geschaffen oder gesichert, in Vorarlberg sind es mehr als 24.800. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Beschäftigungseffekt von 1550 Arbeitsplätzen allein für das Bundesland Vorarlberg“, berichtet Helmenstein. Und nicht zuletzt wird auch Vater Staat am Kuchen mitnaschen – insgesamt sind mit dem Investitionsplan fiskalische Effekte in Höhe von 2,2 Milliarden Euro verbunden.