Ellie Goulding eröffnet Ischgler Wintersaison

In britischem Pub entdeckt

2009 war die damals 22-jährige Elena Jane „Ellie“ Goulding in einem britischen Pub entdeckt worden. Wenige Monate später schon prognostizierte die BBC ihren baldigen Durchbruch – und hatte Recht. Gouldings steiler Aufstieg, der mit dem Elton John-Cover „Your Song“ und dem ersten Album „Lights“ begann, fand seinen Höhepunkt 2015 im „Fifty Shades of Grey“-Soundtrack „Love Me like You Do“. Die Ballade wurde zum erfolgreichsten Titel einer britischen Solosängerin seit 50 Jahren. Nebenbei schrieb die in der Nähe von Wales geborene Musikerin auch Songs für Kolleginnen.