Aus dem Bett direkt aufs Feld und zum Triplepack

Mit seinem ersten Tor für Austria Lustenau fixierte Daniel Au Yeong am Freitag in Kapfenberg den 2:0-Sieg seines Teams. Zeit zum Jubeln blieb aber nicht. Denn unmittelbar nach dem Spiel ging es per Bus retour in die Heimat, wo der siegreiche Trupp erst um sechs Uhr in der Früh ankam. „Für mich ging es dann schnurstracks ins Bett, schließlich wartete am selben Tag noch mein Einsatz bei den Amateuren“, beschreibt der 21-jährige Rankweiler, der wieder bei seinen Eltern wohnt, seinen ungewöhnlichen Arbeitstag.