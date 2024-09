Heli-Abreise von Berghütte auf Landeskosten

Laut landeswarnzentrale „Gefahr in Verzug“

Die Landeswarnzentrale sah „Gefahr in Verzug“ und schickte den Polizei- bzw. Landeshubschrauber Libelle Tirol, der sich ohnehin in der Nähe bei der Binsalm befand. Die Libelle flog in der Folge die zehn Personen in mehreren Rotationen hinunter zum sogenannten Steinboden. Von dort brachten die Schwazer Bergretter die Wanderer zu Fuß bzw. mit einem Fahrzeug sicher zurück ins Tal.