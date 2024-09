Pilgersäule für Tank-Nostalgiker am Jakominiplatz

40 Jahre als Provisorium überlebt

So kamen schon bald nach Eröffnung der allerersten Tankstelle des Landes am Jakominiplatz (weitere folgten bald am Lend- und am Griesplatz) erste kritische Stimmen auf. Bei der nahe gelegenen Konditorei Straff – in den heutigen Sorger-Räumlichkeiten beheimatet – fürchtete man aufgrund von Dämpfen und explosiven Stoffen ums Geschäft und mobilisierte eine frühe „Bürgerbewegung“, wie Eberhart erklärt. Immerhin wurde so ein geplanter Kapazitäts-Ausbau verhindert. Die von Ex-Rennfahrer Heinrich Haas und Kinobesitzer Karl Löffler betriebene Tankstelle, ursprünglich nur für zehn Jahre zugelassen, hielt sich dennoch bis zu ihrem Abriss 1964.