„Wegen Joschi bin ich Politiker geworden“

Blitzlichtgewitter und Applaus für Arnold Schwarzenegger um 13 Uhr in der Grazer Burg: Der US-Superstar, der seit Sonntagabend in der Landeshauptstadt weilt, enthüllte eine Büste des verstorbenen Landeshauptmanns Josef Krainer, die er selbst in Auftrag gegeben hatte. „Sie wird in der Nähe einer zu Ehren Schwarzeneggers gepflanzten Eiche im Burggarten stehen“, freute sich Landeshauptmann Christopher Drexler über die schöne Geste. „Der Joschi war mein Freund und er hat mir geholfen, die österreichische und die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen“, berichtete „Arnie“ vor gut 60 Mitgliedern der Familie Krainer. „Er war ein Superman und der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin.“