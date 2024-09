FC Bayern München präsentiert neues Wiesn-Trikot

„Geboren in Bayern, gebaut für Großes“, heißt es in einem Posting auf den Social-Media-Kanälen des Bundesligisten. Auf dem Bild ist Bayern-Urgestein Thomas Müller im dunkelgrauen Shirt zu sehen, in welches das Wappenmuster des Bundeslandes sowie das Logo des Klubs in traditionell bayrischer Schrift eingearbeitet wurden.