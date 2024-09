Rekord: So viele Unwetter-Einsätze wie noch nie

Gleich einige unerfreuliche Superlative lassen sich auf die Folgen von Tief Annette zurückführen. So verzeichnete man am Wochenende etwa in Mariazell so früh wie noch nie eine flächendeckende Schneedecke. Am Hausberg der Grazer, dem Schöckl, wurden 160 km/h starke Orkanböen gemessen. Ebenfalls ein absoluter Spitzenwert!