ÖBB öffnet Tauernbahnstrecke ab 12 Uhr wieder

Die Schneefälle in der Nacht auf Freitag waren so heftig, dass die ÖBB die Tauernbahnstrecke sperren musste. Die Einsatzteams waren am Wochenende auf einer Länge von rund acht Kilometern beschäftigt, Bäume aus dem Nahbereich der Oberleitung zu entfernen, denn zahlreiche Bäume ragten aufgrund der Schneelast in den Gleisbereich, so dass der Zugverkehr unmöglich war. Ersatzweise wurden Busverbindungen am Wochenende zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein eingerichtet.