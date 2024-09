Mildere Temperaturen und Mix aus Sonne und Wolken

Wochenende lässt Temperaturen ansteigen

Während es am Freitag noch einiges an Restwolken und Schauern geben dürfte, steigen in Richtung Wochenende die Temperaturen wieder an. „Am Samstag und am Sonntag werden wir uns zwischen 20 und 23 Grad bewegen.“ Und damit lässt der September noch auf einen angenehmen Spätherbst hoffen.