Trauner erlebte Comeback mit fragwürdigen Pfiffen

Am Donnerstag winkt Gernot Trauner der fünfte Einsatz in der Champions League, hat Feyenoord zum Auftakt der Ligaphase gleich den deutschen Meister Leverkusen zu Gast. Am Samstag durfte der ÖFB-Innenverteidiger aufatmen: Denn Trauner feierte beim 2:2 in Groningen nach der Pause sein Comeback nach 81 Tagen Verletzungspause.