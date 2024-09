Schlepper werben in Afrika für Reisen nach Italien

Schlepper in Libyen und Ägypten aktiv

Auf den Websites wurden die Kosten der Reise (ca. 4600 Euro pro Person) und die Art der Bezahlung über Geldtransfersysteme angegeben. Hinter den Webseiten stecken Menschenhändler, die in Libyen und Ägypten aktiv sind. Die Seiten wurden in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Meta geschlossen, teilte die Polizei in Palermo mit. Diese hat schon vor einigen Monaten mit der systematischen Überwachung der Webseiten und sozialen Netzwerke begonnen, die von Menschenhändlern genutzt werden, um für illegale Reisen von Nordafrika nach Italien zu werben.