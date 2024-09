Herzogin Meghan: Ihre Lifestylemarke ist in Gefahr

„Der Antragsteller muss eine geänderte Beschreibung der Marke einreichen, die mit der Marke auf der Zeichnung übereinstimmt“, zitiert die britische Zeitung aus der Mitteilung des Patentbüros. Denn: „Die aktuelle Markenbeschreibung weist darauf hin, dass der Buchstabe O in der Marke vorkommt. Der Buchstabe ist jedoch in dem Logo so stark stilisiert, dass er als Buchstabe nicht mehr erkennbar ist.“