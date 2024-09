US-Familie aus Stahlstadt sucht steirische Wurzeln

Dem Kultur- und Museumsverein Eibiswald flatterte unlängst ungewöhnliche digitale Post ins Haus. Eine Familie Wanker meldete via WhatsApp ihr Interesse für die Geschichte und Kultur von Eibiswald und einen dreitägigen Aufenthalt an. Die Neugier dürfte wohl auch ein Briefbeschwerer in Form einer Kugel aus Eibiswalder Glas zu Hause in Pittsburgh geschürt haben.