Sturms Erfolgstrainer geht jetzt auf die Jagd

2. Bundesliga-Sieg: Auf den musste er dann beinahe vier Jahre geduldig warten. Im Juni 2018 trat Ilzer seinen Cheftrainer-Posten in Wolfsberg an – in seinem zweiten Match mit dem WAC am 5. August feierte er daheim einen 1:0-Erfolg gegen die Austria. Bei den Violetten sollte der Steirer dann bekanntlich ein Jahr später als neuer Cheftrainer präsentiert werden.