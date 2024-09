Wetter-Chaos bremst auch die Handball-Damen aus

Nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit hätten die Damen des SSV Dornbirn Schoren am Samstag gegen WAT Atzgersdorf ihr Heimcomeback in der WHA Meisterliga geben sollen. Doch daraus wird nichts: Die Partie wurde aufgrund der ÖBB-Reisewarnung – bedingt durch die Wetterkapriolen im Osten Österreichs – abgesagt, womit den Wienerinnen die lange Anreise – zumindest vorerst – erspart bleibt. Eine Entscheidung, die der Österreichische Handball Bund (ÖHB) am Freitagmittag den Vereinen bekanntgab.