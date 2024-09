Bürgermeisterin nimmt zu ihrer Erkrankung Stellung

In Bad Ischl brodelte die Gerüchteküche. Es ging um den Gesundheitszustand der seit 2020 amtierenden SP-Stadtchefin Ines Schiller. Um die Spekulationen zu beenden, wandte sich die Bürgermeisterin nun mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit. Sie leidet an einer chronischen Erkrankung im Knochenmark.