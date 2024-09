Prinz George soll Flugstunde absolviert haben

William und Kate nicht mit an Bord

Auch Georges Eltern hätten den Flug am letzten Tag der Sommerferien beobachtet. Sie waren aber nicht mit an Bord, dort wurde George von einem Fluglehrer begleitet. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht, die Royal Family macht in der Regel keine Angaben zu den Freizeitaktivitäten der Kinder von William und Kate.