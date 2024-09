„Der Stier“: Red Bull steigt bei Lazaro-Klub ein

Torino ist erfolgreich in die neue Serie A-Saison gestartet. Nach drei Spieltagen rangiert der Verein mit sieben Punkten hinter Tabellenführer Inter Mailand und Juventus Turin auf Platz drei. Seit Saisonbeginn wird der Club von Trainer Paolo Vanoli trainiert, der in der vergangenen Saison FC Venezia nach zwei Jahren in die Serie A zurückgeführt hatte. Bei Torino steht seit 2022 der Grazer Lazaro unter Vertrag.