Bau-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Sperren

Wann der Tunnel gesperrt ist

Eine Woche Ende September und eine Woche im Oktober wird der Tunnel wochentags von Montag bis Freitag in den Nachstunden von 18 Uhr bis 7 Uhr gesperrt. In der Zeit von 6. Oktober, 20 Uhr bis 18. Oktober, 12 Uhr wird im Tunnel außer von Freitag, 12 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr rund um die Uhr gearbeitet. In dieser Zeit ist der Tunnel gänzlich gesperrt.