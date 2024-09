Bitter! U20-Frauen scheitern im WM-Achtelfinale

Eine abgerissene Flanke von Choe Kang Ryon ging an die Latte (60.). Aus dem Nichts heraus glückte der Hackl-Truppe das 2:3. Eine Freistoßflanke von El Sherif von der Mittellinie beförderte Han per Kopf ins eigene Tor. Damit war doch noch einmal für Spannung gesorgt, allerdings nicht für lange Zeit. Kapitänin Chae zog in die Mitte, wurde nicht genug attackiert und traf ins Eck. Für den Schlusspunkt sorgte Pak in der Nachspielzeit mit einer Energieleistung. Für die Nordkoreanerinnen geht es am Sonntag neuerlich in Medellin im Viertelfinale gegen Brasilien weiter.