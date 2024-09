Alko-Lenker (38) rammte Kleinwagen mit zwei Frauen

Drei Verletzte forderte Donnerstagabend in Allhaming ein Frontalcrash von zwei Autos. Ein Slowake war stark betrunken mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen und hatte einen Pkw gerammt, in dem zwei Frauen saßen. Der Aufprall war so heftig, dass am Kleinwagen ein Rad ausgerissen wurde. Der Unfalllenker hatte 1,4 Promille.