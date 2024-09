Nordkorea präsentiert Urananreicherungsanlage

Nordkorea besitzt vermutlich mehrere dieser Anlagen

Es wird vermutet, dass Nordkorea über mehrere Anlagen zur Anreicherung von Uran verfügt. Analysten zufolge zeigen kommerzielle Satellitenbilder, dass in den vergangenen Jahren am wichtigsten wissenschaftlichen Kernforschungszentrum Yongbyon, einschließlich der Urananreicherungsanlage, gebaut wurde, was auf eine mögliche Erweiterung hindeutet.