Nach tödlichem Unfall: „Es hat so laut gekracht“

Dicke Regenwolken hängen einen Tag nach dem tödlichen Arbeitsunfall über dem Mehrparteienhaus in der Linzer Makartstraße. Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr war ein 30-jähriger Monteur aus der Steiermark bei Arbeiten am Aufzug des Hauses mit der Liftkabine in den Tod gestürzt.