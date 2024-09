„Treasure“: Holocaust-Reise mit trotzigem Humor

Julia von Heinz adaptiert hier Lily Bretts Roman „Zu viele Männer“, und sie hat in dem britischen Edelmimen Fry und in Lena Dunham, die sich mit amerikanischer Exzentrik wappnet, zwei wunderbare Darsteller, die sich lange – er der Holocaust-Überlebende, sie ein Next-generation-Girl – an ihrem gegenseitigen Unverständnis abarbeiten, den Ernst dieser Mission bisweilen mit trotzigem Humor unterlaufen, um dann doch von der schmerzvollen Intensität dieser selbst gewählten Konfrontation mit der Vergangenheit übermannt zu werden.