„Läuft es gut, kann ich beides gewinnen“

Wintereinbruch in Österreichs Alpen – und was macht Benjamin Karl? Der Snowboard-Olympiasieger fährt am Donnerstag nach Holland. In die Skihalle! Nach Landgraaf, wo auch schon Weltcups stattfanden. „Erstens ist das Wetter so schlecht angesagt, dass es draußen eh nirgends funktionieren würde“, verrät „Benji“, „außerdem hat es bei uns schon ein bisschen Tradition, in dieser Halle zu fahren.“ Und zwar als Vorbereitung auf eine Saison, in der noch mehr Gold winkt.