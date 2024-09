Großrazzia gegen IS-Terroristen in ganz Österreich

Nahostkonflikt als Katalysator

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel im vergangenen Oktober brodelt es in der gewaltbereiten islamistischen Szene. Immer mehr – vor allem Jugendliche in ihren Kinderzimmern – verfallen islamistischen Terrorfantasien. War es früher der „klassische“ Hassprediger in Moscheen, so radikalisieren sich die sogenannten „einsamen Wölfe“ vermehrt auf TikTok und anderen sozialen Medien.