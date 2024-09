Ex-Gegenspieler holte sich Autogramm von Polster

Toni Polster war einst ein Albtraum von Liechtensteins Verteidiger Thomas Hanselmann. Am 7. September 1994 schoss Polster in der EM-Qualifikation beim 4:0 auswärts drei Tore, am 2. Juni 1998 in einem Test vor der Fußball-WM in Wien zwei Treffer. Damals sicherte sich Hanselmann das Dress von Toni, auf das er sich Mittwoch Abend ein Autogramm von Polster holte.