Neues Mateschitz-Museum wird privat bleiben

Außerdem wurde ein prominentes Projekt am Gaisberg diskutiert. Das legendäre Hotel Kobenzl soll wieder zur Herberge für Reich und Schön werden. 2006 sperrte das baufällige Luxushotel zu. Seit 2015 war es Flüchtlingsquartier, blieb aber zumeist leer. Der millionenschwere Pachtvertrag mit dem Bund läuft Ende des Jahres aus. Dann soll das Gebäudeensemble in Premiumlage für 30 Millionen Euro völlig neu gebaut werden. Die knapp 40 Zimmer auf Fünf-Sterne-Niveau will die Eigentümerfamilie einem Betreiber übergeben. Noch fehlt dieser aber. Ebenso ein Entwurf, der dem Gestaltungsbeirat zusagt.MK