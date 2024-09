„Gewesslers Ziel ist Tempo 30/80/100 km/h“

Waffenverbot im Asylheim

Was die bisherige Zusammenarbeit mit Johanna Mikl-Leitner betrifft, meint der Landeshauptfrau-Stellvertreter: „Wir arbeiten gemeinsam das Arbeitsübereinkommen ab. Vieles davon wurde von uns bereits umgesetzt. Etwa der Corona-Fonds, die Aktion Schwimm-Kids, die Sachleistungskarte oder die Streichung der ORF-Landesabgabe.“ Auch das Waffenverbot in Asylheimen würde aus Landbauers Sicht greifen: „Wer in Niederösterreich im Asylheim Waffen trägt, etwa Messer, Schlagringe oder Fixierer, der fällt aus der Grundversorgung.“