Seit Tagen verschwunden: Weiter Bangen um Wanderer

Am Sonntag hatten Angehörige bei der Polizei in Schwaz den 34-jährigen Bulgaren als vermisst gemeldet. Laut aktuellen Erkenntnissen soll sich der Wanderer am Samstag im Bereich der Hängebrücke Olpererhütte/Schlegeis-Stausee befunden haben. Von dort soll er noch ein Foto an Familienmitglieder geschickt haben.