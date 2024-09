Ausreden?! Ralf Rangnick wird zum Österreicher

„Ich glaube nicht, dass es irgendwas zu gratulieren gibt. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis.“ Es war der 10. Juni 2022, als Ralf Rangnick nach dem 1:1 gegen Frankreich in Wien beim ORF-Interview konterte. Und damit Fußball-Österreich zum Staunen brachte. So tickt der Deutsche, unser (damals) neuer Teamchef also …