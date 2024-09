Die Schrecken des Vaterlands rücken näher

Dichtes Programm an den ersten zwei Tagen

Und auch eine Reihe von Performances hinterfragt patriotische Anwandlungen. So erkundet Natalia Pschenitschnikova schon zur Eröffnung Überlegenheitsgefühle in der hierzulande hochgeschätzten Buchstabenfolge A.E.I.O.U., während La Fleur die Operettenseligkeit politisch auslotet und Ari Benjamin Meyers die Nation in den Schlaf singt. Gesungen wird auch bei Augustin Maurs – die Lieblingslieder von Diktatoren und politischen Führern.