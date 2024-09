Pfefferspray-Attacke aus Ärger über Hund

Ein Strafprozess mit dem Vorwurf Tierquälerei entpuppte sich beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht als Konflikt unter Nachbarn. Der Angeklagte, ein Pensionist und selbst Hundehalter, soll laut Strafantrag am 6. und am 7. Juni jeweils einen Hund der Nachbarin mit Pfefferspray angesprüht haben. Den ersten Vorfall bestreitet er, zum zweiten am Tag darauf räumt er ein: „Das geb ich zu, da sind mir die Nerven durchgegangen. Der Hund kann nichts dafür.“ Er habe nicht gezielt gesprüht, aber das Tier erwischt.