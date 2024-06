Landwirt ließ Kängurus und Hirsche verenden

„Er will die Verantwortung übernehmen“, kündigt gleich der Verteidiger beim Prozess am Dienstagnachmittag im Salzburger Landesgericht an. Und der Anwalt erzählt auch von einem Zwist rund um einen Unterstand auf dem Gelände des Landwirts. Da hätte nämlich eine ihm bekannte Pferdebesitzerin ihre Pferde untergebracht – gegen Geld. Jenem Unterstand, den eigentlich die Hirsche und Kängurus benötigten.