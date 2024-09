„Kontrolliert Polizei, ob Asche noch in Urne ist?“

„Respektieren statt kriminalisieren“

Diesen „staatlichen Eingriff in die Privatsphäre“ lehne Mair ab: „So werden viele Familien in die Kriminalisierung getrieben. In der Praxis werden Menschen die Urne mit nach Hause nehmen und dann klammheimlich den Wunsch der Verstorbenen erfüllen und die Asche verstreuen.“