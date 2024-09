Großteil der Lehrer gehört Generation 50plus an

Allerdings: In zwei der drei Kategorien war der Prozentsatz der Generation 50plus in Österreich im Vergleich zum Jahr 2013 rückläufig – der Anteil der „Golden Ager“ (Personen älter als 50 Jahre, Anm.) in den Klassenzimmern nimmt also tendenziell ab. Auch OECD-weit ist diese Entwicklung je nach Schulart unterschiedlich, so die Vergleichsstudie „Bildung auf einen Blick“.