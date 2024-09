Moskauer Hochhäuser nach Drohnenangriff in Brand

Drohnenwrack auf „Energieanlage“ gestürzt

In der Region Tula, die im Norden an das Moskauer Gebiet angrenzt, sei zudem ein Drohnenwrack auf eine „Energieanlage“ gestürzt, berichten Medien unter Berufung auf Behörden. „Technologische Prozesse“ seien aber nicht unterbrochen worden. Verletzte gebe es keine, die Situation sei unter Kontrolle. Bei einem Brand an einer Ölpipeline in der russischen Region Orenburg kamen indes nach einem Bericht der TASS zwei Menschen ums Leben.