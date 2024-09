Zwei Brände auf einem Grundstück fordern Wehren

Nun gehen die Arbeiten bei der Gartenhütte weiter. „Die Reste müssen abgerissen werden, die Hütte selbst ist zusammengestürzt. Nur so kann die restliche Brandgefahr gebannt werden“, so Trojer weiter. Die Polizei ist auch vor Ort, was zu den Bränden geführt hat und ob sie irgendwie zusammenhängen, müssen wohl die Brandermittler klären.