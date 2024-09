Eine atemberaubende Nacht unter dem Sternenzelt

Dort, wo man das All in unseren Breitengraden noch gut sehen kann, liegt Martinsberg. Und auch, weil das engagierte Team der Waldviertler Sternwarte rund um Michael Jäger mit vollstem Herzen die Begeisterung für das Weltall bei den Menschen wecken möchte, lud die „Krone“ zum exklusiven Abend für 25 glückliche Gewinner in den hohen Norden Niederösterreichs, die aus mehr als 1800 Mitspielenden ausgewählt wurden.