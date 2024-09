Deutsches Paar wollte behindertes Kind „erlösen“

Ecstasy in Brei gemischt

Sie hätten dem Kind die Droge Ecstasy in den Brei gemischt. Später habe der Vater dem Kind im Arm der Mutter ein Tuch auf das Gesicht gedrückt, bis es nicht mehr atmete. Sie und ihr Freund hätten das Kind anschließend ins Bett gelegt und geweint. Die Familie hatte am nächsten Morgen Rettungskräfte gerufen und angegeben, das Kind liege leblos im Bett.