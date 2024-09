Austrias Mittelfeldmotor hält sich an Mamas Plan

„Wir wissen, dass es eine harte Saison wird, wir haben 18 Punkte aus sechs Spielen und müssen einfach weiter unsere Hausaufgaben erledigen“, bleibt Coach Christian Schaider auf das große Ganze fokussiert. So auch vergangenes Wochenende in Kuchl. Bei den „Teufeln“ waren die drei Punkte nie in Gefahr, am Ende wurde es ein souveräner 3:0-Erfolg. „Im Ballbesitz waren wir richtig stark, fast fehlerlos.“ Wer derzeit ebenfalls fast fehlerlos agiert, ist Aaron Boold Volkert.