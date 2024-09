Weibliches Engagement für mehr Menschlichkeit

Gutes tun – und Kraft daraus schöpfen

Bei all diesen Aufgaben fragt man sich, ob Angelika Martins Tag vielleicht mehr als nur 24 Stunden hat. Ihr Pensum schafft sie, weil sie viel Kraft aus ihren Tätigkeiten schöpft. Als Inspirationsquelle dient ihr die afrikanische Lebensphilosophie „Ubuntu“, was so viel wie „Menschlichkeit“ bedeutet. Die grundlegende Botschaft lautet: Ich bin, weil wir sind. „Ubuntu“ beschreibt folglich die Wichtigkeit von Beziehungen, Netzwerken, Gemeinwohl und Zusammenhalt: „Wir sollten weg von dieser Ellbogenmentalität und hin zu einem stärkeren Miteinander – in den Familien, in unserer Arbeitswelt und in der Gesellschaft.“SZ