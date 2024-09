21-Jähriger am Hocka-Fest verletzt: Täter gesucht!

Am 14. und 15. August ging das sogenannte „Hocka-Fest“ in Gabersdorf über die Bühne. Jedoch nicht ganz reibungslos: Denn ein 21-jähriger in Leibnitz wohnhafter Slowene wurde Opfer einer Gewalttat. Gegen 1.45 traten und schlugen vier bis fünf Männer auf brutale Art und Weise auf ihn ein. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden – und ist bis zum heutigen Tag in gesundheitlicher Behandlung.