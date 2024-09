„A Minecraft Movie“: Der erste Trailer ist da!

„Willkommen in der Welt von Minecraft, wo Kreativität nicht nur beim Basteln hilft, sondern überlebenswichtig ist!“ – das müssen auch die vier Außenseiter Garrett „The Garbage Man“ Garrison (gespielt von Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) erfahren, als sie plötzlich durch ein mysteriöses Portal in die Overworld gezogen werden: „ein bizarres, kubisches Wunderland, das von der Fantasie lebt“, so Warner.