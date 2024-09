Skandal! Teamchef und Torschütze empören England

„Es wäre wirklich respektlos von mir gewesen, wenn ich gefeiert hätte“, sagte er nach dem Sieg in Sky Sports News. „Meine Oma und mein Opa, die Familie meines Vaters sind alle Iren und sie sind alle verstorben. Deshab wollte ich das nicht tun, um ehrlich zu sein. Ich hatte so eine tolle Zeit, als ich für Irland gespielt habe, sogar in der ersten Mannschaft, in der U19 und in der U21, das waren großartige Erinnerungen, die ich nie vergessen werde.“