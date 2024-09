Mann hing nach Feuer in Wohnung am Fensterbrett

In letzter Sekunde gelang es der Feuerwehr am Sonntag in der Früh einem Mann bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten das Leben zu retten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hing der Betroffene nur mehr am Fensterbrett seiner Wohnung im zweiten Stock. Er konnte mit einem Sprungkissen in Sicherheit gebracht werden.