24-Stunden-Betreuung: Höhere Förderung gefordert

Eine 24-Stunden-Betreuung komme im günstigen Fall, etwa bei Vermittlung durch seine Agentur, auf etwa 3000 Euro, in anderen Fällen könnten die Kosten auch höher liegen, etwa um die 4000 Euro. Leistbar sei dies in beiden Fällen meist nicht, so Blaindorfer, außerdem kämen ja noch andere Kosten für den Wohnbedarf, Versorgung, Medikamente etc. dazu. Die Kosten für einen Pflegeheimplatz würden in Summe eher bei 5000 bis 6000 Euro liegen, so Blaindorfer.