Massive Lücken in der 24-Stunden-Betreuung

Digitale Plattform soll Abhilfe schaffen

„betreuerinnen.at“ will die Branche fair, sicher, transparent und frei von den „üblichen versteckten Provisionen und Knebelverträgen“ machen, so Christoph Lipinski von vidaflex. Eine Verbesserung in der Betreuung ist auch dringend notwendig, denn es wird eine deutliche Nachfrage nach mehr Betreuern für die nächsten Jahre erwartet. „Aktuell schwankt die Zahl der Betreuungsverhältnisse zwischen 5000 bis 7500 in NÖ, was wiederum um die 15.000 Betreuungskräfte erfordert“, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.